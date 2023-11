CISLAGO – “Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione, in quanto si sono nuovamente verificate delle truffe ai danni di concittadini. Sono stati contattati telefonicamente degli anziani, ai quali è stato fatto credere che dei loro familiari avevano avuto o causato incidenti, e sono state chieste somme di denaro urgenti, per pagare la “cauzione” o per sistemare la situazione causata dal parente”: a mettere in guardia sono ora i responsabili dell’Amministrazione civica cislaghese.

Proseguono dal Comune: “I truffatori sono molto abili con le parole, riescono a spaventare e convicere le loro vittime ed in alcuni casi, hanno parlato anche in dialetto locale. Stiamo vicino ai nostri anziani, ricordiamo loro di non consegnare mai denaro e oggetti preziosi a sconosciuti e, nel caso si verificassero situazioni simili, prendere immediatamente contatto con le forze dell’ordine”.

Numeri utili

I numeri utili sono lo 029638 2263 (orario diurno) del comando carabinieri di Cislago; quello della polizia locale di Cislago che risponde allo 0296671025 (orario diurno); oppure ventiquattro ore su ventiquattro il numero unico di emergenza ovvero il 112.

11112023