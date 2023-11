SARONNO – Controlli in centro da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina, anche col supporto dell’unità cinofila, e della polizia locale: le pattuglie sono entrate in azione a diverse riprese, in questo fine settimana, ed ora è il momento di tracciare un bilancio dell’operazione.

Il bilancio dell’operazione

Gli accertamenti hanno riguardato soprattutto gli orari serali e la zona tra stazione ferroviaria centrale e centro storico pedonale. Sono state controllate una ventina di persone, 7 gli stranieri fotosegnalati 5 le persone segnalati come contumatrici di stupefacenti poiché trovate in possesso di modica quantità, ad uso personale. Ci sono state inoltre due denunce a piede libero.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: una delle pattuglie impegnate nel controlli in centro questo fine settimana)

12112023