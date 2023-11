SANT’ALESSIO CON VIALONE – Obiettivo centrato per la Caronnese, che espugna il campo dell’abbordabile e giovanissima Accademia pavese, incassa i 3 punti e resta in scia della coppia di testa, Pavia e Calvairate, con solo tre lunghezze di distacco.

La cronaca – Decisamente più brillante la Caronnese nel primo tempo, con gli ospiti che passano meritatamente in vantaggio grazie ad una incornata al 6′ di Filippo Bossi, su assist di Napoli con inserimento sul secondo palo del collega del reparto difensivo, in proiezione d’attacco. La reazione dei locali è poca cosa, al 10’ ci prova Laraia con una conclusione da lontanissimo, fuori di poco.

Nel secondo tempo i rossoblù controllano la situazione senza correre grossi pericoli. Al 13′ della ripresa qualche protesta della Caronnese dopo una mischia in area pavese ma l’arbitro fa ripartire il gioco con una rimessa dal fondo. Mentre al 20′ è Castillo che sfiora il pari.

Accademia Pavese-Caronnese 0-1

ACCADEMIA PAVESE: Boartelia, Castillo Obando, Gambazza, Lorenzi, Filadelfia (39′ st Moroni), Velaj, Iosca, Magli, Zani, Laraia, Gabusi. A disposizione Belitrandi, Di Cosmo, Nappo, Molinari, Jaupi, Pasetti, Giusuè, Caprioli. All. Soffiotti.

CARONNESE: Quintero, Bossi (16′ st Ngounga), Napoli, Galletti, Puka, Morlandi, Birolini (1′ st Diatta e dal 35′ Matheil), Zibert, Kovalonoks (38′ st Zoppi), Corno, Lorusso (16′ st Gabrucci). A disposizione Stocco, Curci, Sakho, Cerreto. All. Gatti.

Arbitro: Attanasio di Milano (Savoldi di Brescia e Sabatino di Brescia)-

Marcatore: 6′ pt Bossi (C).

(foto archivio)

12112023