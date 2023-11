UBOLDO-Nella 10′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese ospita sul proprio campo la capolista della classifica, l’Universal Solaro in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la prima posizione. Il match è molto combattuto ed avvincente e vede uscirne vittoriosa la squadra di casa che supera gli ospiti per 3 a 2.



A partire meglio nella gara è l’Uboldese che passa dopo 8′ con la rete di Guarda. L’Universal, però, non demorde e inizia a costruire trame di gioco che portano a diverse occasioni. E’ al 28′ che concretizzano con il pareggio di Martellini. Le due squadre continuano a creare chance, ma il primo tempo si conclude 1 a 1.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di Crucitti si impone e al 55′ si riportano subito in vantaggio con il goal siglato da Alberti. Al 63′ riescono anche a raddoppiare le lunghezze di vantaggio con la doppietta personale di Guarda che guida la sua squadra alla vittoria. All’81’ l’Universal Solaro torna in gioco con la rete di Milazzo che accorcia le distanze. Nonostante le offensive ospiti, la difesa di casa regge e portano a casa 3 punti di vitale importanza per la classifica.

Con questa vittoria l’Aurora CMC Uboldese sale al primo posto, insieme all’Ispra Calcio e proprio i rivali dell’Universal Solaro che si fanno raggiungere in testa.

Aurora CMC Uboldese-Universal Solaro 3-2

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Lu. Lelli, Besati, Lo. Lelli, Volpini, Niesi, Maiorano, Guarda, Alberti, Belli. A disp: Cataldo, Fiore, Valente, Laalaoui, Hyso, El Hilali, Federico, Petrella, Murchio.

All: Crucitti.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Borsani, Giordano, Greco, Panariello, Loew, Viscusi, Bajoni, Mantellini, Milazzo, Gerevini. A disp: Cuzzolin, Orlando, Trionfo, Romano, Delia, Bonasso, Magro, Musazzi, Di Patria.

ALL: Broccanello.