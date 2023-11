SARONNO – “L’Fbc Saronno esprime solidarietà all’assessore allo Sport Gabriele Musarò per gli attacchi personali che ha ricevuto da parte di nostri tifosi negli ultimi giorni, sia sui social sia durante una partita di campionato non condivisi da Fbc Saronno”.

Inizia così la nota della società biancoceleste in merito alla vicenda dello stadio comunale inutilizzabile e delle successive contestazioni

L’ Fbc Saronno e il comune di Saronno sono uniti per riportare il calcio al Colombo-Gianetti davanti ai propri sostenitori. Dopo la partita contro il Verbano giocata a Gallarate, è proprio la società biancoceleste a frenare i malumori nati negli ultimi giorni. E a invitare tutti a tenere toni più moderati, per far sì che si possa arrivare insieme all’obiettivo comune: tornare a giocare nel nostro stadio.

A parlare è il direttore generale Marco Proserpio: “La volontà da parte nostra e dell’amministrazione comunale è quella di tornare presto allo stadio. Sono stati fatti investimenti importanti da parte proprio della Giunta che dimostrano l’interesse e la volontà riguardo un tema importante come quello del manto erboso del Colombo-Gianetti. Per questo motivo chiedo ai nostri tifosi di avere molta calma e pazienza. Siamo tutti al lavoro per questo: si stanno impegnando i nostri tecnici, lo sta facendo il comune che non ci ha mai voltato le spalle. Remiamo tutti nella stessa direzione per tornare presto a casa”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione