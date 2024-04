Calcio

SARONNO – Penultima giornata di Eccellenza oggi con inzio alle 15.30. Su ilSaronno la diretta play by play di Fbc Saronno-Calvairate.

Arbitro Edoardo Bertin di Como, assistenti Andrea Missaglia di Monza e Paolo Golzi di Seregno. Quella di scena questo pomeriggio allo stadio di via Biffi è una gara che serve solo ai milanesi, ancora in corsa per i playoff, traguardo dal quale i biancocelesti sono ormai matematicamente esclusi. Nel Calvairate attenzione al bomber Sow che ha igà fatto 17 gol in questa stagione (è un ex Saronno), fra i saronnesi un Pontiggia che coi suoi 20 gol stagionali si sta giocando il titolo di capocannoniere del torneo (guida Giangaspero dell’Ardor Lazzate con 21) e dunque andrà alla caccia del gol dopo il poker siglato la scorsa settimana allìAccademia Vittuone.

Classifica

Oltrepò 67 punti, Magenta 60, Ardor Lazzate 59, Pavia 57, Solbiatese e Fc Milanese 56, Calvairate 54, Casteggio e Caronnese 49, Fbc Saronno 47, Base 96 Seveso 46, Sestese 37, Castanese e Accademia pavese 33, Vergiatese 30, Meda 28, Verbano 27, Accademia Vittuone 5.

