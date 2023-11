SARONNO – Gli obiettivi erano diversi: in alcuni casi sono stati presi prodotti della cucina a partire da salumi e prosciutti in altri si sono limitati a portare via i pochi contanti rimasti nell’attività come fondo cassa.

Potrebbero essere bande diverse quelle che hanno preso di mira il ristorante alla periferia cittadina al confine con Rovello Porro. I colpi sono sempre messi a segno nella notte con i proprietari che la mattina dopo si ritrovano a fare i conti con i danni delle effrazioni. L’attività ha provveduto a potenziare le dotazioni di sicurezza ma resta l’amarezza per lo stillicidio di effrazioni.

Del resto qualche settimana fa si era registrato anche un furto in un altro ristorante alla periferia tra Solaro e Saronno in questo caso sventato dal rapido intervento della pattuglia della Vedetta Lombarda che aveva messo in fuga il ladro poi bloccato dai carabinieri.

