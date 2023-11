SARONNO – Non si placano le proteste dei saronnesi per le bollette di Alfa decisamente salate con cui si trovano a fare i conti degli ultimi mesi. Lo raccontano ogni giorno le tante persone che si ritrovano allo sportello fisico di Alfa, la società che gestisce la rete idrica in città da un paio d’anni.

Passando in via Roma (lo sportello è ospitato da Saronno Servizi che in passato gestiva il servizio e che ha messo a disposizione i suoi spazi per fornire un assistenza ai cittadini) al mattina è possibile vedere saronnesi in coda con le bollette di Alfa. Diversi i problemi segnalati. C’è ancora chi ha problemi con la domiciliazione delle bollette (con il passaggio ad Alfa ci sono stati una serie di problemi che hanno interessato moltissimi utenti con il pagamento automatico su conto corrente) ma anche proteste per gli aumenti.

Nelle ultime settimane il problema più sentito resta quello delle letture presunte irreali: “Sono completamente sfalsate rispetto alle mie autoletture – spiega un utente amareggiato – mi sono dimenticato di mandare l’autolettura ma non si può chiedere un 30% in più. E’ inconcepibile. E’ un problema che interessa tante famiglie come la mia. Siamo in tanti a far fatica ad arrivare alla fine del mese. C’è l’inflazione, ci sono tanti costi possibile che non sia possibile evitare di farci pagare così tanto?”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche le lamentele per il deposito cautelare richiesto da Alfa: “Le bollette sono super salate davvero dobbiamo versare anche una cauzione? Anche questa è così alta che io non me la posso permettere”.

Tante storie e tante segnalazioni e non manca chi, arrivato allo sportello a caccia di informazioni e chiarimenti, finisce per andarsene urlando e alzando la voce e pronto ad avviare azioni legali: “Il problema non sono i soldi in più chiesti con una lettura presunta assurda – conclude un saronnese – ma la correttezza e la mancanza di disponibilità. Non è un problema pagare la bolletta ma credo sia importante chiedere rispetto e correttezza per gli utenti e credo che in questo momento a Saronno non ci sia”.

