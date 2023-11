Città

SARONNO – Completo blu, battuta pronta e tanta voglia di ascolta i problemi dei lavoratori e degli imprenditori: così stamattina Matteo Renzi ha iniziato il tuo tour nelle azienda lombarda. Prima tappa la Tci eccellenza saronnese e italiana guidata dall’imprenditore prestato alla politica Gianfranco Librandi.

In un momento di confronto con i dipendenti Renzi dopo qualche battuta “il mio obiettivo è portare Gianfranco Librandi in Europa così in azienda state più tranquilli che sarà dura star dietro a tutte le sue idee e proposte” ha chiesto a bruciapelo: “Che problemi avete? Oltre l’inflazione cosa vi preoccupa?”. E via con un excursus che ha spaziato dalla sanità alla scuola con una serie di proposte e di idee da portare avanti in Italia e in Europa.

Quindi un momento di confronto con l’imprenditore saronnese parlando della fondazione dedicata dall’ospedale di Saronno ma anche di sicurezza “ci devono lavorare i sindaci come Sala ma anche il governo ognuno per il sua parte” e persino della salute mentale “un tema importante che non si ferma al buono psicologo di Fedez ma va molto oltre”.

All’incontro presenti, salutati calorosamente dall’ex presidente del consiglio il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Gilli e Annalisa Renoldi.

