SARONNO – “Un sentito ringraziamento per la generosità dei saronnesi che ha permesso di restituire una vita dignitosa ad animali sfortunati”. E’ il messaggio che arriva da Enpa Saronno per la buona riuscita delle campagne di raccolta fondi per Tecla e per Cocò.

L’ultima raccolta fondi è proprio quello della cagnolina che ha rischiato l’eutanasia perchè il suo proprietario non voleva pagare il periodo di ricovero e le medicine. “Il suo padrone l’ha acquistata in un allevamento del sud Italia, non l’ha sveminata e così la cagnolina si ritrova in gravi condizioni con una polmonite. Di fronte a una prognosi di ricovero di diversi giorni, invece di optare per le cure che in seguito l’hanno salvata, chiede l’eutanasia. Per 50 euro scarsi di medicinali voleva mettersi la coscienza a posto con una puntura letale”. Fortunatamente la storia ha avuto un epilogo diverso: “Enpa non ha esitato, ha adottato subito la piccola e si è fatta carico delle spese veterinarie per cui ora è stata attivata una raccolta fondi attiva sulla pagina Facebook dell’associazione”.

E concludono: ”Volevamo ringraziare di cuore tutti coloro che con la loro donazione ci hanno aiutato a coprire le spese sanitarie di Cocò e Tecla”