SARONNO – Oggi pomeriggio alla presentazione della sponsorizzazione della maglia nazionale da parte della Tci di Gianfranco Librandi non è voluto mancare il sindaco Augusto Airoldi con l’assessore Gabriele Musarò.

“E’ davvero un orgoglio per noi – ha esordito il primo cittadino – Tci, con questa sponsorizzazione, porta il nome di Saronno nel mondo. Un progetto che si inserisce nell’idea di una Saronno sconfinata di cui parliamo nel programma che stiamo concretizzando in città. Non solo anche la bicicletta è uno dei focus della nostra Amministrazione soprattutto in chiave di mobilità sostenibile”.

Nelle parole di Airoldi non è mancato un riferimento “alla gara di qualità Criterium che abbiamo portato quest’anno a Saronno e che porteremo probabilmente anche il prossimo” tanto che ha concluso il suo intervento con l’invito “al presidente alla prossima Criterium“.

