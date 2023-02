x x

SARONNO – Pannelli bianchi che si prestano ad ospitare quadri in diverse posizioni e di diverse dimensioni e anche mensole componibili con un soffitto grigio con una studiata illuminazione orientabile in modo da valorizzare quanto viene esposto.

Così oggi pomeriggio alle 17,30 la rinnovata Sala Nevera ha accolto i presenti alla presentazione dello spazio riqualificato “in modo che lo rende più grande e funzionale” ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi. Con un investimento di 50mila euro, “al termine di un progetto iniziato nella seconda metà del 2022, l’Amministrazione ha riqualificato – ha spiegato l’assessore Francesca Pozzoli – la sala più grande dello spazio culturale. Manca solo l’allestimento per i convegni che verrà posizionato a breve. Ancora da realizzare anche gli allestimenti delle altre due sale della Nevera vera e propria che seguiranno le stesse linee della sala al piano terra.

Il debutto ufficiale sarà sabato 4 marzo con la prima inaugurazione di un evento espositivo.

Oggi un momento ufficiale di presentazione per quello che l’assessore alla Cultura Laura Succi ha definito un luogo del cuore della cultura e dell’arte declinata in chiave saronnese. “Una riqualificazione di cui c’era bisogno anche per portare avanti il progetto sull’arte contemporanea iniziato quest’anno con la mostra di Ale Guzzetti un grande successo tra i giovani, i saronnesi e gli appassionati arrivati anche da lontano”.

All’inaugurazione il ringraziamento del sindaco Augusto Airoldi a Gianfranco Librandi numero uno della Tci che ha voluto contribuire alla riqualificazione fornendo l’illuminazione e tutto il necessario per valorizzare lo spazio e le future esposizioni. Assente perchè impegnato in una trasferta di lavoro in Germania, Librandi ha lasciato un messaggio ai presenti in cui ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra i comuni e le aziende del territorio.

“La city beautification, che non è soltanto abbellimento delle città, ma anche lo sviluppo del paese, delle infrastrutture, la pulizia, la sostenibilità ambientale che l’ente pubblico deve intraprendere con la partecipazione privata. Saronno con le sue aziende e con l’Amministrazione è già pronta a cogliere questa sfida”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione