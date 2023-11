Città

SARONNO – Riparte la stagione di Art Foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del Teatro di Saronno a cura di Associazione culturale Helianto e associazione Artigianarte (dell’artista Sabrina Romanò) in collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta. Dopo le cinque mostre della stagione 22-23 che hanno visto protagonisti i ritratti realizzati dalla celebre ballerina Simona Atzori, le stampe a mano dall’artista-artigiano Gianmaria Aprile, i ritratti pittorici di Gianluigi Alberio, le sperimentazioni di Filippo Borella e la Pixel Art del saronnese Antonio Marciano, arrivano le opere oniriche di Daniela Nasoni.

Con Inaspettati equilibri l’artista mette infatti in mostra il suo fantastico e fantasioso mondo di colori. Sfilano su tela una varietà indiscussa di paesaggi fantastici, abitati da strane creature, ma anche da alci, galletti e gufi. Tutti cittadini di improbabili paesaggi che riescono a far sognare lo spettatore aprendo una finestra su un originale e inatteso mondo onirico.



Come di consueto il pubblico avrà modo di incontrare e conoscere l’artista in occasione dell’evento di inaugurazione, programmato per domenica 19 novembre (alle 18). Un appuntamento reso ancor più speciale dall’imperdibile performance artistica degli attori dell’associazione. La presentazione si concluderà con il consueto aperitivo allestito a cura di Galli al Teatro. La mostra Inaspettati equilibri di Daniela Nasoni è allestita a cura di Sabrina Romanò ed è visitabile nel foyer del teatro dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria. Galli al Teatro è sponsor dell’evento.