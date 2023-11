Sport

SARONNO – La trasferta odierna si prospetta impegnativa per la squadra di basket della Az Robur Saronno, prima in classifica nella serie B Interregionale maschile, che si recherà a Boffalora per affrontare Oleggio, un avversario che nella scorsa stagione militava in una categoria superiore e che quest’anno ha già ottenuto risultati significativi.

“Il nostro team arriva da una vittoria sofferta ma appassionante in overtime contro Casale, mentre gli avversari cercano di riprendersi dopo la sconfitta a Gallarate. La sfida richiederà massima concentrazione da parte dei ragazzi allenati da coach Renato Biffi, con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo” rilevano i dirigenti roburini.

Il fischio d’inizio è previsto per sabato 18 novembre alle 20.30 al palazzetto di via Giulini a Boffalora.

La neopromossa Robur Saronno si trova attualmente solitaria al primo posto della classifica, inseguita da vicino (a due lunghezze di distacco) dal Pavia, unica squadra per ora riuscita a battere i saronnesi del presidente Ezio Vaghi.

