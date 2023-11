SARONNO – Un bel sabato di sole. Queste le previsioni meteo per oggi sabato 18 ottobre. Il cielo sopra Saronno si presenterà, in base alle previsioni di 3B Meteo, in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con nessuna previsione di piogge nelle prossime ore. Le temperature oscilleranno tra una massima di 14°C e una minima di 7°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2171 metri. I venti saranno deboli al mattino provenienti da Nord, per poi variare al pomeriggio e provenire da Sudovest. L’unica alert meteo prevista riguarda la presenza di vento.

Situazione analoga anche nel resto della Lombardia. Le previsioni offrono un quadro rassicurante. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo condizioni meteorologiche stabili e assolate in tutto il territorio. Nei dettagli, sulle basse pianure occidentali, orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi accompagneranno l’intera giornata. Anche sulle Orobie il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per qualche addensamento serale. Sulle Alpi Retiche, il cielo inizialmente poco o parzialmente nuvoloso vedrà un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. I venti, deboli al mattino e provenienti dai quadranti sud-occidentali, ruoteranno a occidentali nel corso della giornata. Lo zero termico si attesterà intorno a 1700 metri, garantendo temperature moderate anche sulle cime montuose. In sintesi, la giornata di sabato si preannuncia come un’occasione ideale per godere di condizioni meteorologiche piacevoli e per trascorrere del tempo all’aperto.