Primo piano

GERENZANO- Nell’ultima giornata del campionato di Seconda Categoria, nel girone H, la Gerenzanese vince ancora nella gara casalinga contro la Virtus Cermenate con il risultato di 2 a 1.

Nel primo tempo sfiora subito il vantaggio Gorgoglione, ma Galimberti risponde presente e allunga in calcio d’angolo. Risponde subito la Virtus Cermenate con Carrafiello che calcia dalla distanza, ma colpisce il palo esterno. Al 20′ è ancora Galimberti a salvare gli ospiti: Ciuciu dal centro dell’area prova con il mancino, ma il portiere gli nega la rete. Al 35′ la sblocca la capolista: Gorgoglione imbuca per Coppola, che davanti al portiere non sbaglia.

Nella ripresa parte bene la Gerenzanese che raddoppia con Coppola, ma viene fischiato fuorigioco. Al 70′ la Virtus Cermenate rimette in equilibrio la partita con la botta dal limite dell’area di Zermo, che supera Arenella. La Gerenzanese spinge per trovare il goal vittoria, che arriva in pieno recupero con M. Geron che calcia di sinistro, ma Galimberti respinge sui piedi di Rimoldi, che regala i tre punti ai padroni di casa.

La Gerenzanese, con questa vittoria, chiude il campionato al primo posto con 75 punti conquistati in 30 gare. Dall’altra parte la Virtus Cermenate termina il proprio cammino nella zona neutra del girone a 38 punti.

Gerenzanese-Virtus Cermenate 2-1

GERENZANESE: Arenella, Gambino, Viola, Boccaletti, Morandi, Mighetti, Vergani, Gorgoglione, Coppola, Ciuciu, M. Geron. A disp: Zucchella, Sponsale, Franchi, Grassi, Kasraoui, Rimoldi, Castaldo, S. Geron, Di Lio. All. Amato.

VIRTUS CERMENATE: Galimberti, Banfi, Grassi, Tagliabue, Arnaboldi, Kumah, Sala, Codella, Messina, Cantore, Carrafiello. A disp: Quadranti, Vacca, Carugati, Macalli, Sorze, Lo Speziali, Zappulli, Giglio, Zermo. All. D’Onofrio.