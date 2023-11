Sport

GALLARATE- Nell’11’ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese è ospite dell’ultima in classifica, il Gallarate Calcio, in un match che, sulla carta, sembrava scontato, ma che in realtà ha visto trionfare proprio i padroni di casa, grazie a una vittoria per 2 a 0.

L’Uboldese arrivava al match da 4 risultati utili consecutivi e dalla vittoria dello scontro diretto di settimana scorsa contro l’Universal Solaro, mentre il Gallarate Calcio, fino ad ora, non aveva ancora vinto una partita in campionato. Complice della sconfitta della squadra di mister Crucitti è anche l‘espulsione del portiere Pasiani che ha costretto gli uboldesi a giocare in dieci uomini. A decidere il match sono state le reti realizzate da Fusco e Viganotti che tornano a dare speranza al Gallarate per una salvezza che fino ad oggi sembrava inarrivabile.

Con questa sconfitta l’Aurora CMC Uboldese compie una brusca frenata e scende al 4′ posto, mentre il Gallarate rimane in ultima posizione, ma sale a 5 punti in classifica.

Gallarate Calcio-Aurora CMC Uboldese 2-0

GALLARATE CALCIO: Dilernia, Vecchio, Viganotti, Marku, Shala, Mainardi, Aloardi, Medina, Frontini, Fusco, Felici. A disp: Starvaggi, Gnagne, Boy, Napolitano, Giani, Seck, Gonzalez, Sarica.

ALL: Pavesi

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Lu. Lelli, Besati, Castelnuovo, Lo. Lelli, Volpini, Niesi, Maiorano, El Hilali, Belli. A disp: Cataldo, Fiore, Valente, Laalaoui, Hyso, Guarda, Federico, Petrella, Murchio.

ALL: Crucitti.