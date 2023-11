che tempo fa oggi

SARONNO – Niente nuvole, niente pioggia tanto sole. Il meteo oggi, secondo le previsioni di 3B Meteo ci regalerà una giornata bella come quella di ieri.

Ci si aspetta cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, senza alcuna pioggia nelle prossime ore. Le temperature massime toccheranno i 14°C, mentre la minima scenderà a 4°C, e lo zero termico si stabilirà a 3293 metri. Al mattino e nel pomeriggio, i venti saranno assenti, garantendo una giornata tranquilla e serena senza particolari allerte meteo.

Per quanto riguarda la Lombardia domenica sarà caratterizzata da ulteriori rafforzamenti dell’alta pressione, portando ad ampi rasserenamenti. Mentre su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali ci aspettiamo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube dispersa al mattino, su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi orientali e Alpi Retiche vedremo nubi sparse alternate a schiarite durante l’intera giornata, con una tendenza a rasserenamenti più ampi in serata. Anche sulle Orobie, cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzeranno la giornata. I venti, molto deboli e occidentali, perderanno intensità nel corso della giornata, mentre lo zero termico si manterrà nell’intorno di 3150 metri, garantendo una situazione climatica complessivamente gradevole.