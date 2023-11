Cronaca

SARONNO – E’ stato portato all’ospedale di Legnano il 23enne che ieri pomeriggio è stato protagonista dell’incidente avvenuto poco prima delle 16 in via Primo Maggio.

Più precisamente all’intersezione con via Diaz si è verificato l’impatto con una vettura che sta salendo dal sottopassaggio. Secondo i testimoni e anche i rilievi della polizia locale il monopattino procedeva contromano. Il ragazzo è finito a terra e si è subito messo in moto la macchina dei soccorsi. E’ arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’auto infermieristica. Il giovane ha riportato lesioni ed escoriazioni ed era decisamente provato ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso.

Per il ragazzo è in arrivo una multa perchè procedeva in contromano ma non è l’unico dei problemi che dovrà affrontare visto è privo di documenti e irregolarmente in Italia.

