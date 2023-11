Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un furto con destrezza messo a segno con una buona dose di abilità e premeditazione è quello realizzato ieri sera, sabato 19 novembre al Wiener Haus storico e apprezzato ristorante alle porte di Caronno Pertusella in via Bergamo.

Tutto è iniziato quando a metà serata, con il locale decisamente pieno e il personale indaffarato, una donna con una maxi sciarpa è entrata nel ristorante. Camminando tra i tavoli ha inciampato appoggiandosi su una sedia e quindi si è allontanata. Poco dopo la cliente si è accorta che la borsa appoggiata sulla sedia era sparita. Ormai però l’abile borseggiatrice si era dileguata.

Per la vittima non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia per la borsa trafugata nella speranza che la ladra dopo aver preso i contanti lasci la borsa e i documenti in qualche luogo in cui possano essere ritrovati e restituiti. La donna al momento ha provveduto a bloccare le carte di credito ma resta la speranza di non dover rifare tutti i documenti personali. Indispensabile in questo caso la denuncia ai carabinieri.

