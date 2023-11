Città

SARONNO – “Addio all’ex comandante della polizia locale, Max Quarantelli, 76 anni, morto improvvisamente nella mattinata di martedì 21 novembre. Lascia la moglie e due figli, da tempo in pensione, risiedeva con la famiglia nel vicino Comune di Ceriano Laghetto. Era stato in servizio a Saronno dagli anni ‘70 al 1998, inizialmente come agente fino a ricoprire appunto il ruolo di comandante. Tra gli ideatori del gruppo sportivo degli allora “Vigili Urbani”, ha sempre favorito un clima rispettoso e sereno nei rapporti tra colleghi. Di invidiabile dirittura morale nei rapporti con le Amministrazioni e con la cittadinanza”

E’ la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla scomparsa dell’ex comandante. “All’inizio della mia carriera ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzare il suo lavoro – lo ricorda l’attuale comandante della polizia urbana, Claudio Borsani – ha saputo dare un’impronta organizzativa ai nostri uffici e alle attività svolte quotidianamente in città a cui tutt’oggi ci ispiriamo. Porgiamo sentite condoglianze alla famiglia”.

“Non ho avuto modo di conoscerlo approfonditamente perché terminava il suo servizio agli albori del mio impegno politico. Ricordo però la grande stima dei suoi “uomini” e la competenza professionale che tutti gli riconoscevano. A no e dell’intera città lo ringrazio per il prezioso servizio e formulo ai suoi familiari le più sentite condoglianze a nome dell’intera Amministrazione” afferma il sindaco, Augusto Airoldi.

