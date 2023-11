Città

SARONNO – Il sonno è un processo fisiologico di fondamentale importanza per l’organismo, considerando che occupa circa un terzo dell’esistenza di un individuo. Infatti, durante il sonno avvengono i processi di consolidamento della memoria, l’apprendimento, l’elaborazione delle emozioni, il controllo dell’infiammazione, dell’omeostasi ormonale e metaboliche, delle attività cardiovascolari.

La qualità del sonno pertanto si ripercuote sulla qualità della vita e sulla salute dell’individuo, correlando in alcuni casi anche a patologie invalidanti quali ipertensione, ictus ed infarto miocardico. I Disturbi del Sonno coinvolgono circa il 20-40% della popolazione adulta e spesso non sono diagnosticati o vengono trattati con automedicazione; le cause dei disturbi del sonno sono molteplici e coinvolgono diverse branche della medicina, in primis l’ambito neurologico.

Durante la valutazione, lo specialista Neurologo esamina complessivamente il disturbo del sonno attraverso una visita neurologica e la somministrazione di scale di valutazione, con successiva impostazione di uno specifico programma diagnostico e terapeutico.

Presso il Servizio di Neurofisiologia sono al momento disponibili registrazioni elettroencefalografiche (EEG basale e dopo privazione di sonno), polisonnografia, polisonnografia con EEG. Sono previste inoltre collaborazioni con l’UO di Otorinolaringoiatria e di Pneumologia per i disturbi del sonno correlati a patologie respiratorie e il loro inquadramento diagnostico.

L’equipe dell’Ambulatorio del Sonno è diretta dal dr. Romano Luca con la collaborazione dI Elisa Capiluppi e dei tecnici di Neurofisiologia (Ceriani, Burani, Mazzola).

L’attività dell’ambulatorio è stata presentata in data 28 ottobre ai medici di Medicina Generale del territorio Saronnese.