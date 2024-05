ilSaronnese

UBOLDO – La lista Uboldo al centro si presenta alla cittadinanza: l’appuntamento è fissato per lunedì 20 maggio, alle 21.15, alla Talent House di via Origgio 1.

Durante la serata, la lista civica si presenterà agli uboldesi in previsione delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno, quando, oltre all’elezione del parlamento Europeo, i cittadini di Uboldo saranno chiamati a votare anche il proprio sindaco e consiglio comunale. A prendere la parola saranno i sedici candidati al consiglio comunale, che interverranno per farsi conoscere e proporre le proprie idee per Uboldo, in caso di elezione. Protagonista della serata il candidato sindaco, Luca Azzarà, che, in un dialogo con i cittadini presenti, presenterà i punti del programma elettorale.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti