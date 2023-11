iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Disavventura ieri in via De Notaris a Venegono Superiore per una donna di 55 anni, che è rimasta vittima di una caduta accidentale.

E’ successo alle 13.45 e sul posto sono subito accorsi i soccorsi, alcuni passanti hanno contattato il 118 per riferire di quanto successo ed è infatti poco dopo arrivata una ambulanza del Sos Malnate. La cinquantacinquenne è stata visitata dal personale del Sos e quindi è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese per essere medicata di lesioni che comunque non sono apparse particolarmente gravi; per lei dunque una disavventura sì ma alla quale tutto sommato non è mancato il lieto fine.

(foto archivio)

