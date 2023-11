Città

SARONNO – “Io sono invalido e come me altri miei vicini di casa la riparazione dell’ascensore è una priorità o non possiamo uscire di casa”. Sono le parole di uno dei residenti delle case Aler di via Amendola che da oltre un mese fanno i conti con l’ascensore del palazzo rotto.

“Appena è andato fuori servizio – ricorda il saronnese portavoce dei condomini – abbiamo contattato Aler è uscito un sopralluogo ci hanno detto che è danneggiato seriamente il quadro che gestisce l’ascensore ma da allora non è cambiato nulla. Per non restare senza ascensore non è possibile. In questo stabile ci sono diversi disabili che non possono uscire di casa. A volte per andare a fare le visite chiamiamo servizi di trasporti sanitari ma ovviamente ha un costo che non possiamo permetterci continuativamente”.

Non è la prima volta che i residenti si trovano a fare i conti con la rottura dell’ascensore: “Era successo anche nel 2015 ed era già stato un incubo, siamo davvero allo stremo. Rinnoviamo la richiesta ad Aler, l’Agenzia lombarda per l’edilizia residenziale per una rapida sistemazione dell’ascensore”. Una segnalazione analoga era arrivata nel gennaio scorso da un altro stabile della stessa via del Matteotti sempre inerenti agli ascensori.

21112023