Cronaca

SARONNO – “Diversi commercianti hanno segnalato la presenza di banconote false da 10 euro”: a dare l’allarme è Michele Castelli, presidente dell’associazione di categoria Assarcom, l’Associazione saronnese commercianti e artigiani organizzati. “Per evitare spiacevoli sorprese, sarebbe opportuno prestare una maggiore attenzione ai soldi che si maneggiano o che si ricevono come resto, al fine di non involontariamente diffondere denaro contraffatto. È essenziale mantenere la vigilanza, in particolare durante le transazioni al mercato cittadino del mercoledì, dove si sono verificati più casi di borseggi, spesso in prossimità dei banchi più frequentati” prosegue Castelli.

“Inoltre, episodi come quello avvenuto negli ultimi giorni non possono non destare allarme e preoccupazione. Due malviventi, in pieno giorno nel centro città, sono entrati nel Centro Tim di via Garibaldi, riuscendo a sottrarre quattro iPhone prima di fuggire – sottolinea Castelli – Questi eventi richiamano l’importanza di rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici e di adottare misure preventive per proteggere sia i cittadini che i commercianti da situazioni simili”.

21112023