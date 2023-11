Città

SARONNO – Stasera alle 20.45 all’Auditorium Aldo Moro si terrà l’incontro pubblico dedicato al Piano Generale del Traffico Urbano, presentato qualche settimana da in una commissione congiunta in Municipio e che ha già provocato un vivace dibattito in città. QUI LE PRIME PRESE DI POSIZIONE

“L’iter amministrativo legato al Pgtu – spiega l’Amministrazione – è partito con l’affidamento, da parte dell’Amministrazione comunale, ad una società specializzata dello studio della situazione legata al traffico, al trasporto pubblico e privato e alla viabilità saronnese, al fine di elaborare un’ipotesi di intervento che miri al miglioramento dello status quo anche dal punto di vista ambientale e della sicurezza urbana. La documentazione relativa al piano è stata pubblicata su un portale dedicato all’argomento ( https://pgtusaronno.sprintech.it/ ), sono stati raccolti suggerimenti diretti e altri attraverso il questionario proposto sul portale, ed è stato elaborato un documento più completo al vaglio delle commissioni consiliari.

Con la serata saranno ancora i cittadini a poter esprimere la propria opinione, attraverso interventi e suggerimenti, prima di concludere il lavoro e approdare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva del Pgtu.

