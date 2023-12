Città

SARONNO – Una proposta di cui in città si è parlato molto sia a livello politico sia negli incontri con i cittadini. Nella propria attività di riflessione, spunto ed analisi sul progetto di Pgtu Fiab accende i riflettori sul tema delle strade scolastiche spiegando il loro funzionamento ed invitando i genitori a coordinarsi per richiederle pronta a contribuire alla mobilitazione.

Ecco il testo integrale della nota

Molti genitori italiani accompagnano i propri figli a scuola in auto, mediamente molto di più rispetto agli altri Paesi europei. Le conseguenze, in termini di traffico, inquinamento, rischio di incidenti, sono sotto gli occhi di tutti.

Immaginiamo ora di portare i nostri figli a scuola e trovare uno spazio in cui poter parlare con altri genitori senza dover stare in piedi tra le automobili in transito o parcheggiate ovunque, spesso a motore acceso, uno spazio in cui i bambini possono camminare, incontrarsi e giocare in sicurezza mentre attendono di entrare in classe o dopo l’uscita. Ecco, questa è una strada scolastica.

La Strada scolastica (o Zona scolastica), definita dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, può essere formata da una o più strade o da una piazza in prossimità di una scuola che vengono chiuse al traffico motorizzato in modo temporaneo oppure permanente. Il transito viene consentito solo a pedoni, biciclette, mezzi per il trasporto di persone con disabilità e scuolabus, riducendo fortemente il numero di automobili nei pressi delle scuole.

Fiab propone perciò di introdurre anche a Saronno le strade scolastiche, attualmente non previste nella bozza di Pgtu, a partire dalle scuole materne e primarie, e invita in primo luogo i genitori a coordinarsi tra loro per creare dei gruppi che chiedano al Comune e agli Istituti scolastici di realizzarle (in caso, siamo disponibili a dare supporto). Il momento migliore per chiedere una strada scolastica è oggi!”