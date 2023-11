Primo piano

SOLARO – In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle fonne, gli studenti e le studentesse delle classi terze della scuola secondari di primo grado Luigi Pirandello di Solaro hanno realizzato uno striscione ed è stato installato alla cancellata della scuola con la scritta “Alle donne va rubato il cuore, non la vita!”, come cornice per tutta l’installazione la scritta “Nemmeno con un fiore”.

Sono stati diversi i momenti organizzati sul territorio da parte dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni e realtà produttive in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza in programma per il 25 novembre. Nella giornata di lunedì 20 novembre, la Sindaca di Solaro Nilde Moretti e la consigliera alle Pari Opportunità Eva Diagne hanno incontrato i dipendenti ed i referenti della Società Cooperativa Sociale Officina onlus che si occupa della cura del verde a Solaro e che, in occasione dell’importante ricorrenza, ha donato le piantine che abbelliranno la fioriera nei pressi della targa commemorativa “In memoria di tutte le donne morte per mano violenta di chi diceva di amarle perché le loro storie non affondino nel silenzio ma risvegli coscienze e civiltà”. Nella giornata di mercoledì 22 novembre è stata riposizionata la targhetta distintiva del progetto di sensibilizzazione “Panchina Rossa” simbolo della lotta alla violenza contro le donne realizzato dalle donne del Consiglio Comunale di Solaro.

Nella giornata di sabato 25 novembre, la Sindaca di Solaro Nilde Moretti parteciperà alla cerimonia di inaugurazione della “Panchina Rossa” alla sede della Croce Rossa Alte Groane di Misinto.