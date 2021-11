Anche Lomazzo mobilitata contro la violenza di genere

x

LOMAZZO – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche a Lomazzo ci si è mobilitati, lo scorso fine settimana, con tante iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. E’ stata inaugurata una mostra alla biblioteca civica e c’è stato un flash mob contro la violenza di genere.

Come recita Wikipedia

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

(foto: una immagine del flash mob che si è tenuto lo scorso fine settima a Lomazzo; ccontro la violenza di genere, e che ha visto la partecipazione di molti cittadini e cittadine)

