Città

SARONNO – Tante quest’anno le iniziative programmate in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tema molto sentito e dibattuto in questi ultimi giorni, soprattutto alla luce dei fatti di cronaca recenti.

Oggi, sabato 25 novembre, a partire dalle 10.30, piazza Libertà (Saronno) fungerà da palcoscenico per l’installazione artistica “Guarda! Vedi? Gabbie“, un quadro vivente contro la violenza di genere a cura dell’artista Grazia Graziani e del centro territoriale antiviolenza Rete Rosa.

Il progetto, patrocinato dal comune di Saronno, nasce per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto per denunciare la costante violenza che ancora moltissime donne sono costrette a subire. Solo nel territorio saronnese sono 800 le donne che vivono ingabbiate dalla violenza domestica e nel silenzio, donne che frequentano gli stessi ambienti della comunità di Saronno, ma che comunque risultano invisibili allo sguardo di molti. Lo scopo dell’installazione è portare alla luce un problema che ancora troppo spesso viene ignorato.

Grazia Graziani è un’arte-terapeuta che collabora con enti e istituzioni per accompagnare percorsi di riabilitazione. Conduce seminari di creatività ed è attiva con svariate mostre collettive e progetti personali. Parallelamente all’arte-terapia porta avanti il suo studio pittorico nella provincia di Varese.

L’associazione Rete Rosa, che opera in sinergia e collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio, svolge attività finalizzate a prevenire e a contrastare la violenza sulle donne e i loro figli minori (violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, assistita, stalking). Si occupa di garantire, in forma gratuita, ascolto telefonico, colloqui di accoglienza, consulenza e assistenza sociale, psicologica e legale, mediazione linguistico-culturale e collocamento in protezione in case rifugio. Con sede in via Petrarca, 1 (Saronno), l’associazione può essere contattata al numero +39 02 210.65.826, sul sito www.reterosa.eu, via mail [email protected] oppure tramite la pagina Facebook @AssociazioneReteRosa.

(foto d’archivio)

