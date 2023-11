SARONNO – Tempo di derby stasera al palasport “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo dove i locali dell’Az Robur Saronno ospitano il Campus Varese, per un atteso derby.

Vinto anche a Boffalora Ticino contro l’Oleggio, Saronno è attualmente solitario al primo posto della classifica del campionato di serie B Interregionale, nel quale è neopromosso.

Campus Varese è la squadra “di sviluppo” della serie A varesina, con tantissimi giovani interessanti e di talento. Partita dunque super difficile per i saronnesi, contro una delle migliori formazioni del torneo: c’è la sensazione Zhao, poi Assui, Bottelli, Blair e anche uno Scola, Tomas, figlio di Luis campione olimpico. Come rimarcano i dirigenti roburini, “servirà tutto quello che c’è nel serbatoio per arrivare primi in questa maratona cestistica! In campo dunque oggi sabato 25 novembre, alle 21, al Palaronchi”. In classifica la Az Robur Saronno è prima, Varese è secoda con 12 punti in coabitazione con Pavia.