SARONNO- Nella 12′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno torna a giocare al “Colombo Gianetti” e ospita il Magenta, squadra in forma che arriva da una striscia di buoni risultati. La partita è rocambolesca e ricca di goal e, al triplice fischio del direttore di gara, il tabellino segna il risultato di 4 a 3 in favore degli amaretti.

Nel primo tempo è il Saronno a gestire il possesso palla, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti, all’11’ con il tiro da fuori area di Pedrocchi, lasciato libero di calciare dalla difesa saronnese. La squadra di Tricarico, però, non demorde e si lancia in attacco e, dopo varie chance non andate a segno, al 35′ trova il pareggio con Sala che stoppa e crossa perfettamente per l’incornata di Sala che batte Taliento. La partita si accende e, infatti, il pari dura pochissimo, al 40′ il Magenta si riporta in avanti con Lo Monaco che sfrutta una disattenzione difensiva e serve al centro dell’area Avinci che lascia partire un destro violento su cui Tucci non può nulla. Al 43′ l’Fbc Saronno rimette nuovamente in equilibrio il match con l’imbucata magistrale di Sassella per Pontiggia che con uno splendido pallonetto trova il 2 a 2. Primo tempo che si conclude, quindi, in parità.

Nella seconda frazione di gara il Magenta mette il piede sull’acceleratore e trova subito, al 48′, il nuovo vantaggio con De Bernardi che stacca più alto di tutti su corner e trova l’incornata vincente. La partita è, però, un botta e risposta continuo tra le due formazioni e, al 51′, sale in cattedra Pontiggia che sterza e lascia partire un mancino da lontanissimo che si insacca alla destra del portiere. Al 68′ il Magenta si trova costretto a giocare in inferiorità numerica per l’espulsione di Decio che, da ultimo uomo, ha interrotto l’involata verso la porta di Pontiggia. Al 70′ D’Onofrio viene atterrato in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore per il Saronno: dal dischetto si presenta il capitano Bello che spiazza Taliento e porta il risultato sul 4 a 3. All’86’ arriva l’espulsione anche per D’Onofrio che pareggia il numero di giocatori in campo, a causa di un fallo di reazione. Al 90′ il neoportiere dei biancocelesti salva il risultato sul tiro di Gatti.

Con questa vittoria il Saronno entra nella zona playoff, al 5° posto in classifica, scavalcando proprio il Magenta di mister Lorenzi che scende al 6° posto.

Fbc Saronno-Magenta 4-3

FBC SARONNO (4-1-3-2): Tucci; D’Onofrio, Bello, Torriani, Rudi; Baldan; Sardo (38’ st Pozzi), Di Noto, Sassella; Sala (47’ st Martini), Pontiggia (49’ st Hassan). A disposizione Vinci, Meroni, Bruzzone, Lorusso L., Lorusso F., Ciarmoli. All. Tricarico.

MAGENTA (4-4-2): Taliento; Sala, Decio, Perini, Ortolani; Lo Monaco (27’ st Gatti), Pedrocchi, Papasodaro, Grillo (33’ st Perotta); Avinci, De Bernardi (26’ st Pecchia). A disposizione Ruta, Rabuffi, Iannini, Favilla, Iervolino, Bettini. All. Lorenzi.

Arbitro: Sciolti di Bergamo (Mastroianni di Mantova e Cantile di Treviglio).

Marcatori: 11’ pt Pedrocchi (M), 35’ pt Sardo (S), 40’ pt Avinci (M), 44’ pt Pontiggia (S), 3’ st De Bernardi (M), 6’ st Pontiggia (S), 26’ st Bello (S) (rig.).

