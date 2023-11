Città

SARONNO – “Gli importanti lavori viabilistici effettuati dall’Amministrazione saronnese al Matteotti sono giunti al termine e la nuova via Amendola si presenta ai cittadini con tutte le sue novità domenica 3 dicembre“. Così sulla pagina Facebook comunale, l’Amministrazione annuncia l’inaugurazione ufficiale del nuovo spazio nel cuore del Matteotti. “La cerimonia di inaugurazione insieme al sindaco Augusto Airoldi e agli assessori è prevista per le 15, dopodiché la festa proseguirà con un’esibizione della jazz band che accompagnerà la merenda a cura del Gruppo Alpini (panettone e vin brulè). Per i più piccoli, lo spettacolo “Incanti di Natale” alle 16.30 al Tam Tam”.

“Abbiamo voluto un momento che facesse vivere tutto il quartiere – aveva spiegato il vicesindaco Laura Succi in una recente conferenza stampa – per questo abbiamo pensato ad un intrattenimento musicale che si sposterà per le vie del Matteotti mentre in piazza ci sarà una merenda e al Tam Tam la proposta per i più piccoli”.

