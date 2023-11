Cronaca

SOLARO – I mezzi, la Mercedes e la bicicletta, sono stati posti sotto sequestro, è stata raccolta la testimonianza del conducente dell’auto e anche quella di alcuni presenti. A breve si aggiungeranno gli esiti dell’autopsia al corpo della vittima. Con questi elementi i carabinieri della compagnia di Rho dovranno far chiarezza sulle responsabilità dell’incidente avvenuto ieri sera in via Roma a Solaro poco prima dell’incrocio con via Cavour e via Pelizzoni.

Alle 23 l’impatto tra una Mercedes e una bicicletta. Il ciclista Luis Fernando Cueva, 52enne cittadino dell’Ecuador (come riportato da Milano Today) è finito a terra. Immediata la chiamata alla centrale unica delle emergenze Areu che ha inviato sul posto un’auto infermieristica e l’ambulanza ma per l’uomo non c’era più niente da fare.

Illeso il conducente dell’auto: provato dall’accaduto è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato negativo. E’ comunque, finchè non sarà chiarita la dinamica, indagato per omicidio stradale. Sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto a bloccare la circolazione lungo la Saronno Monza per realizzare tutti gli accertamenti.

