SARONNO – Incidente mortale: o mezzi, la Mercedes e la bicicletta, sono stati posti sotto sequestro, è stata raccolta la testimonianza del conducente dell’auto e anche quella di alcuni presenti. A breve si aggiungeranno gli esiti dell’autopsia al corpo della vittima. Con questi elementi i carabinieri della compagnia di Rho dovranno far chiarezza sulla dinamica e sulle responsabilità dell’incidente avvenuto l’altra sera in via Roma a Solaro. Il sinistro si è verificato poco prima dell’incrocio con via Cavour e via Pelizzoni.

Grave infortunio sul lavoro a Caronno Pertusella, arriva l’elisoccorso.

Landini, Cristina Abbigliamento, Dolce Forno e Borroni: le attività storiche del Saronnese premiate a Varese.

I 25 anni del Mils, il Museo dell’industria e del lavoro saronnese.

