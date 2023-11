Città

SARONNO – Un pomeriggio interamente dedicato al Museo delle industrie e del lavoro saronnese e ai suoi volontari: questo l’obiettivo dell’appuntamento di sabato 2 dicembre al Mils, alle 16.30.

Il museo di via Don Griffanti 6 dedica un pomeriggio per – come si legge sulla locandina – “ricordare, ringraziare e per fare insieme qualche riflessione”. L’occasione è duplice: prima tra tutti una riflessione sui 25 anni di attività del museo saronnese, fondato nel 1998, la seconda, ma non per importanza, è la prossima “giornata mondiale del volontariato” fissata per lunedì 5 dicembre.

In questa occasione, il museo vuole ringraziare i suoi volontari, fermandosi anche a ricordare Luigi Lazzaroni “senior” a 90 anni dalla sua morte: un “garibaldino imprenditore”, tra i responsabili della nascita della moderna industria del biscotto.

Per l’occasione non mancherà un brindisi da consumare tutti insieme, augurandosi r tanti altri anni di successi e soddisfazioni insieme a “tutti gli amici del Saronnese”.

(foto d’archivio: il museo di via don Griffanti 6)