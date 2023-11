Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato portato in elisoccorso all’ospedale di Sant’Anna di Como l’operaio che stamattina, giovedì 30 novembre, è stato vittima di un’infortunio sul lavoro a Caronno Pertusella.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita e del resto sul posto, come prevede la prassi, sono intervenuti non sono i carabinieri della compagnia di Saronno e la polizia locale cittadina ma anche i tecnici dell’Ats che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo un 59enne stava lavorando sul tetto di un magazzino quando è precipitato. Un volo da un’altezza di circa 3 metri. Sono accorsi i colleghi che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono accorse l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e l’auto infermieristica di Saronno presto raggiunte dall’elisoccorso che è atterrato nei pressi di via Pitagora dove si trova il plesso produttivo in cui si è verificato l’infortunio.

Dopo un’ora di cure sul posto l’uomo è stato portato all’ospedale di Como proprio dall’elisoccorso.

