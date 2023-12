Calcio

SEVESO – La Caronnese, dopo la vittoria di mercoledì in coppa con il Ciliverghe e la vittoria in campionato all’ultimo minuto contro il Verbano, interrompe la striscia di risultati utili a causa di una brillante prestazione del Base 96 nella partita disputata questo pomeriggio a Seveso valida per la quattordicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

La partita si sblocca al minuto 20 del primo tempo dopo la concessione del direttore di gara di un calcio di rigore per un dubbio fallo di mano per i padroni di casa che lo trasformano nel goal dell’1-0 con la trasformazione di Cannizzaro. Dopo il 23′ la partita si complica ancora maggiormente per la Caronnese obbligata all’inferiorità numerica vista l’espulsione per doppia ammonizione del difensore Puka. Il primo tempo si conclude dopo altri due pesanti goal dei padroni di casa che allungano il risultato prima con Cavaliere al 30′ e poi con Gomez al 39′ che non perdona un errore difensivo degli avversari.

Nel secondo tempo la squadra rossoblu di Caronno prova a reagire accorciando il risultato con il subentrato Kovalonoks che insacca il pallone in rete di testa al 29′ della ripresa ma il Base non ci sta e poco prima del triplice fischio del direttore di gara firma con Romeo il goal del poker.

La Caronnese, dunque, perde per 4-1 una partita non semplice vista anche l’espulsione rimediata nella prima mezz’ora di gioco. Con la sconfitta odierna la Caronnese scende al settimo posto del girone con 27 punti mentre il Base 96 sale all’ottavo posto a -1 proprio dai rossoblu.