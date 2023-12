Ecco il testo integrale

Sono in programma da oggi gli interventi di rimozione del faggio ormai morto collocato nel piazzale del Santuario. Le cure prestate per oltre un anno non sono riuscite a salvare la pianta, che non ha resistito al caldo estivo. Se le caratteristiche del legno lo permetteranno, il fusto sarà trasformato in panchina o altro arredo da esterno da posizionare, appena possibile, nel vicino Parco dell’ex Seminario.