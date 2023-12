Città

SARONNO – Non è passata inosservata, tanto che alla redazione de ilSaronno sono arrivate diverse segnalazioni e foto, la presenza stamattina lunedì 11 dicembre di una squadra di giardinieri della società che lavora con l’Amministrazione comunale all’opera in piazzale Santuario.

Armati di cesoie e motoseghe i giardinieri si sono messi a tagliare l’iconico faggio che domina la piazza. E’ un intervento di cui si è parlato moltissimo in città. L’assessore all’Ambiente Franco Casali, così come diverse forze di maggioranza a partire da Tu@Saronno, hanno più volte rimarcato, partendo dal parere dell’agronomo, la necessità di un abbattimento perchè la pianta era ormai definitivamente compromessa e morta.

Diverso il parere di alcuni cittadini, tra cui l’ex assessore Francesco Banfi esperto di piante e bonsai ed anche forze politiche d’opposizione come Forza Italia, che aveva notato come la pianta fosse ancora viva in alcuni punti e fosse possibile salvarla.

Malgrado gli ultimi interventi dell’Amministrazione e del mondo politico sulla questione risalgano al mese di ottobre non stupisce che l’intervento di taglio del faggio più amato, discusso e iconico di Saronno non sia passato inosservato stamattina.

