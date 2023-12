Sport

SARONNO – Il Fbc Saronno è quarto in classifica ma anche a soli tre punti dalla capolista Pavia: in questa fase cruciale della stagione, domenica prossima per l’ultima di andata ci sarà la sfida a Vimodrone con un’altra grande ovvero il Calvairate, con la riapertura del mercato l’attenzione dei tifosi è rivolta anche alle novità in casa biancoceleste. Già “metabolizzata” quella di Davide Tucci (in foto col direttore sportivo Ivan Zampaglione e con il direttore organizzativo Gian Piero Garau) e quella dell’attaccante Federico Polloni, un 2023 ex vivaio Atalanta, i supporter non vedono l’ora di conoscere le altre novità in serbo per loro.

Le partenze

E’ noto che il Saronno è alla ricerca di un centravanti di esperienza e dovrà probabilmente mettere mano anche agli altri reparti, alla luce di alcune partenze: Lofoco, vera rivelazione di questa prima parte di annata, sembra destinato alla serie D, Citterio è tornato all’Oltrepò, il giovane Hassan giocherà il resto della stagione in un’altra squadra di Eccellenza dove per lui dovrebbe esserci una maglia da titolare; l’attaccante Artaria ha patito un serio infortunio ed è da tempo fermo.

Classifica

Pavia 32 punti, Magenta e Solbiatese 31, Oltrepò 30, Fbc Saronno 29, Calvairate 28, Caronnese 27, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 26, Fc Milanese 23, Casteggio 21, Sestese 20, Accademia pavese 17, Castanese 16, Vergiatese 15, Verbano 13, Meda 11, Accademia Vittuone 4.

