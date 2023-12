Città

SARONNO – Domenica e lunedì ha tenuto banco il problema dell’impossibilità di acquistare se non in prima classe i biglietti per alcune corse di Trenord. “La temporanea indisponibilità alla vendita dei titoli di viaggio di seconda classe sul sito trenord.it, App, self-service, dovuta a un problema di configurazione” ha fatto sapere ieri l’ente ferroviario.

Due mezzi dei pompieri, apprensione per i padroni di casa e i vicini e mobilitazione nel quartiere. Domenica 11 dicembre, si è verificato un incendio in un’abitazione tra via Trieste e via Toti a Caronno Pertusella.

Abbattimento faggio di piazza Santuario a Saronno, Comune: “Il legno sarà usato per una panchina”.

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana) e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, detenzione illegale di armi, favoreggiamento, trasferimento fraudolento di valori e sequestro di persona a scopo di estorsione. Sono i reati che hanno coinvolte le persone fermate, tra l’altro, nelle province di Milano e Varese.

