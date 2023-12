Comasco

GUANZATE – L’altro giorno nel corso di un servizio straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in una zona boschiva alle porte di Guanzate, luogo nel quale erano anni che non si verificava questo pericoloso fenomeno, i militari della stazione carabinieri di Appiano Gentile con il prezioso supporto dello Squadrone carabinieri Cacciatori “Sicilia”, hanno compiuto un’importante operazione, impedendo sul nascere la diffusione dello spaccio nei boschi in quell’area.

Nel corso della mattinata i militari hanno infatti individuato un “bivacco della droga” ed hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 33enne di origini straniere. Hanno inoltre identificato e denunciato a piede libero per violazione della legge sull’immigrazione un 30enne di origini straniere.

Il “bivacco della droga” è stato geolocalizzato e smantellato, inoltre è stata sequestrata la droga: eroina, cocaina ed hashish per un totale di 19,34 grammi. Sono stati trovati anche 555 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

1212023