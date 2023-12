Calcio

SARONNO- Si rinforza l’Fbc Saronno con il ds Ivan Zampaglione che ha definito l’arrivo in maglia biancoceleste di un nuovo attaccante, dopo la partenza di Citterio che ha fatto ritorno all’Oltrepò e l’infortunio di Artaria. La nuova punta della squadra di mister Tricarico è Federico Polloni, classe 2003 e alto 1.87 metri.

Nonostante la giovane età, Polloni vanta un importante curriculum, tra cui risaltano sicuramente i 9 anni passati nel settore giovanile dell’Atalanta, una stagione in Primavera U19 alla Reggiana Calcio e una stagione giocata in Serie D al Ponte San Pietro.

Il ds Zampaglione cercava fortemente un attaccante giovane e con una struttura fisica importante ed ha affondato il colpo Polloni per rafforzare il reparto offensivo della squadra allenata da mister Danilo Tricarico.

La classifica

Pavia 32, Magenta 28, Solbiatese 28, Calvairate 28, Oltrepò 27, Caronnese 27, Fbc Saronno 26, Base 96 Seveso 23, Ardor Lazzate 23, Casteggio 21, Fc Milanese 20, Sestese 17, Castanese 16, Vergiatese 15, Accademia Pavese 14, Verbano 13, Meda 11, Vittuone 4.