MILANO – Un vero e proprio cambio di passo: è quello impresso con Il Piano regionale dei Servizi abitativi alla gestione degli immobili pubblici. Le politiche regionali per la Casa e Housing sociale sono state al centro di una mattinata, ieri, al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli. Ai lavori sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (foto), l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco; ed il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Presidente Fontana: risorse ben spese – “Lo sviluppo sostenibile e l’esigenza di non impattare sul consumo di suolo – ha dichiarato il presidente Fontana – sono le linee guida che Regione segue nell’attuazione del piano casa. Per questo sosteniamo le iniziative legate alla rigenerazione urbana e al riutilizzo”. “Mi preme sottolineare – ha proseguito Fontana – quelli che sono gli sforzi nell’ambito dell’housing sociale, con attenzioni anche per la fascia intermedia che fino a oggi se l’è cavata per conto proprio. Questa in particolare è un’esigenza che si sente soprattutto anche nelle grandi città. Gli sforzi che stiamo mettendo in campo sono di fatto una risposta complessa ai bisogni del cittadino, in questo caso che riguarda la sfera dell’abitare, ma un modo di operare che contraddistingue sempre di più il nostro modo di lavorare”.

Santanchè: siamo sulla strada giusta – “Regione Lombardia mette in campo 1,5 miliardi di euro – ha affermato Santanchè – per rafforzare le politiche abitative, risorse che saranno utili per realizzare progetti importanti. Occorre allargare le categorie dei beneficiari dei servizi abitativi: penso alle forze dell’ordine, agli infermieri e in generale a coloro che non riescono ad accedere al mercato degli affitti, in particolare a Milano. L’assessore Franco ha ben presente le priorità della Lombardia, ha una visione di prospettiva e sa quali sono gli ambiti su cui incidere”.

Franco: chiediamo l’impegno di tutti, Comuni compresi – “Abbiamo avviato – ha spiegato l’assessore Franco – attesi interventi di rigenerazione, accompagnati da iniziative di welfare abitativo e un’inedita attenzione alla dinamica sociale e dei quartieri. Maggiori sensibilità che rappresentano uno spartiacque nelle politiche regionali sulla Casa”. “Non secondari gli sforzi – ha aggiunto l’assessore – sull’housing sociale, che si traducono ad esempio in soluzioni abitative per persone con redditi medio bassi. Soluzioni che sostengono il mix abitativo, la valorizzazione degli immobili e anche la sostenibilità economica. Sensibilità che interessano diverse categorie professionali, tra queste i dipendenti degli enti pubblici, forze dell’ordine e sanitari”.

“Con la Missione Lombardia – ha concluso Franco – abbiamo chiesto un maggiore coinvolgimento da parte di tutte le istituzioni. Per esempio, rispetto alle fasce più povere della popolazione, Regione Lombardia sta facendo il necessario e ancora di più, ma occorre che i comuni facciano la propria parte più afferente ai servizi sociali, uniti in una vera e propria alleanza istituzionale per realizzare Missione Lombardia “.

12122023