LIMBIATE – La città di Limbiate si prepara a onorare la memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio – nativo di Saronno e cresciuto appunto a Limbiate – con una serie di eventi commoventi e significativi che si terranno da ieri a domenica prossima 25 febbraio, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa.

Il programma si aprirà con il concorso artistico “Luca… uno di noi?”, organizzato dal Circolo Acli, Artisti in corso, che si tiene da ieri a Villa Mella in via Dante 38 a Limbiate. La mostra espositiva sarà accessibile sino al 25 febbraio con orari dedicati per permettere a tutti di partecipare e riflettere sull’impatto e l’eredità lasciata dall’ambasciatore.

Mercoledì 21 febbraio, a Palermo si svolgerà il seminario “Pace e legalità, un binomio che è vita” al Palazzo dei Normanni, simboleggiando l’impegno dell’ambasciatore Attanasio per la pace e la legalità, valori che hanno segnato profondamente il suo lavoro e la sua vita. Nella stessa serata, a Monza, alle 21 nella sala di via Santa Maddalena, sarà presentato “Un missile al giorno leva il medico di torno”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare sul traffico di armi e sulle sue conseguenze devastanti.

Giovedì 22 febbraio il programma prevede una commemorazione alle 15.30 al cimitero maggiore di Limbiate, seguita da un pensiero dedicato a Luca a cura del Gruppo sportivo San Giorgio, in piazza Redaelli alle 18. La giornata proseguirà con una santa messa alle 18.30 nella chiesa di piazza Redaelli a Limbiate ed una serata di ricordo alle 20.45 a Genova nella chiesa di San Pietro.

L’omaggio proseguirà sabato 24 febbraio con l’intitolazione di una via a Luca Attanasio a Salerno, riconoscendo così il suo contributo a livello nazionale.

Domenica 25 febbraio la premiazione del concorso artistico a Limbiate nell’aula consigliare di via Dante, alle 16.30; e la trasmissione alle 22 su Rai Uno del documentario “Broken dream” di Jacopo de Bertoldi, che offrirà uno sguardo intimo sulla vita e l’operato dell’ambasciatore.

Luca Attanasio, nativo di Saronno e originario di Limbiate, era stato ucciso in un attentato in Congo durante una missione diplomatica insieme al carabiniere della scorta e all’autista il 22 febbraio 2021.

