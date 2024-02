Sport

CARONNO PERTUSELLA – Antonio Luongo è il nuovo preparatore dei portieri della Caronnese (Eccellenza). Un elemento di grande esperienza, con un passato fitto di avventure in ruoli e categorie differenti. Dall’allenamento dei piccoli, passando per il calcio femminile, Antonio Luongo ha davvero vissuto mille vite professionali.

“A volte ci sono delle emozioni innate in ognuno di noi – ha raccontato Luongo – per me allenare è una di queste. Così, già all’eta di 15 anni, non ho perso tempo e ho iniziato questo bellissimo percorso”. Alla Caronnese è stato chiamato per seguire i portieri della prima squadra, un gruppo ristretto ma di grande qualità composto da Mattia Paloschi, Francesco Quintiero ed Emanuele De Bono, a cui si è aggiunto in diverse occasioni anche il giovane Mattia Stocco, che sta crescendo accanto agli estremi difensori della prima squadra.

Antonio Luongo non è un semplice preparatore: fuori dal campo è anche impegnato nel sociale. Attraverso un’associazione collabora e aiuta i bambini negli ospedali regalandogli, attraverso la figura del bizzarro clown “Lampos”: “Io i bambini li porto a viaggiare nel tempo e il mio personaggio, Lampos, rispecchia la rapidità nel muoversi rapidamente da un posto all’altro. Il mio obiettivo è quello di regalare un sollievo ai bambini più bisognosi”. Precisione, serietà, entusiasmo, professionalità, capacità di organizzazione e attitudine al lavoro di gruppo: sono queste le caratteristiche che hanno spinto la Caronnese a chiamare Antonio Luongo, una persona motivata, intraprendente, flessibile, dinamica.

20022024