LIMBIATE – Sono stati arrestati nelle ultime ore i presunti responsabili dell’omicidio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio nella Repubblica democratica del Congo. Gli arresti arrivano a quasi un anno dall’agguato in cui perse la vita insieme alla sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci, e all’autista Mustafa Milambo.

#RDC🇨🇩Assassinat de l'ambassadeur italien, les kidnappeurs voulaient avoir 1 millions de dollars comme rançon en échange de #Luca Attanasio @YesicaFisch pic.twitter.com/qKmsZfqR1D — Justin KABUMBA (@kabumba_justin) January 18, 2022

La notizia arriva da Goma dove il corrispondente locale di France24 e Ap, e Stanis Bujakera Tshiamala, giornalista Reuters e Dpa raccontano di conferenza stampa della polizia. I sei presunti killer fanno parte di diverse bande criminali “che hanno insanguinato Goma”.

Nei tweet, come riporta Ansa, vengono mostrate anche alcune foto e un video dei presunti assassini consegnati al governatore militare del Nord Kivu. Al momento non c’è però la conferma delle autorità centrali congolesi.

