TRADATE – McDonald’s e la Casa della Città Solidale hanno nuovamente unito le forze per un’iniziativa di beneficenza estesa quest’anno per tre mesi, aumentando l’impegno rispetto all’anno precedente. In questo progetto, il ristorante di Tradate della catena fornirà cento pasti mensili per un totale di tre mesi, destinati alla Casa della Città Solidale di Tradate, che a sua volta li distribuirà a persone in situazione di difficoltà.

Questa collaborazione si inserisce nella campagna nazionale “Sempre aperti a donare”, avviata in seguito alla crisi causata dalla pandemia di covid, e vede un rinnovo dell’impegno per il secondo anno consecutivo, con un’estensione di un mese in più rispetto al 2022. Salvatore Tarricone, licenziatario dei McDonald’s di Tradate e Castellanza, e già vicepresidente della Fondazione Ronald McDonald’s, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti l’anno scorso e per la partnership con la Casa della Città Solidale. Inoltre, quest’anno ha deciso di ampliare l’iniziativa includendo anche il McDonald’s di Castellanza, che contribuirà donando 300 pasti alla Mensa del Padre Nostro, dimostrando così un impegno crescente verso la solidarietà sociale.

